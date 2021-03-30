За словами керівника СБУ, спецслужби РФ постійно моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Так звані "тарифні майдани" на початку року були організовані , заявив голова СБУ Іван Баканов.

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Таку заяву він зробив під час виступу в парламенті.

"Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити, що спецслужби РФ в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції. Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією (на підтримку Стерненка – ред.) був розвідорган РФ, але я чітко стверджую, що Росія намагається будь-яким медійним приводом, щоб використати цю ситуацію на свою користь.

При цьому, як правило, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не догадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами...

Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії. Це теж метод впливу і зброя" - вказав він.

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Автор: Дмитро Захаров