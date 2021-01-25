Також сьогодні мітингувальники провели акцію поблизу ОДА та перекривали дорогу біля будівлі міськради.

У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів на комунальні послуги зайшли до приміщення міської ради.

Читайте такожРазумков розповів, як українцям можуть відшкодувати переплату за комуналку за січеньЯк передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Житомирі відбувається чергова акція проти підвищення комунальних тарифів.

Зокрема, об 11:00 мітингувальники з плакатами зібралися біля приміщення Житомирської облдержадміністрації.

Житомиряни вийшли з новими вимогами до влади. Цього разу їх список поповнився такими пунктами: аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу; зменшити вартість електропостачання для інших категорій споживачів; відправити у відставку Кабінет міністрів України

Після 12:00 учасники акції вийшли на вулицю Велику Бердичівську та на декілька хвилин перекрили дорогу біля міської ради. Проте, патрульна поліція оперативно зреагувала та почала регулювати рух транспорту

Після так званого перекриття дороги житомиряни зайшли до приміщення міської ради. Вони розмістились у сесійній залі. До них прийшов міський голова Сергій Сухомлин та його заступники. Люди вимагають від чиновників переглянути тарифи.

Тарифи на комунальні послуги в Україні: що відомо

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

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Автор: Марина Чорноштан