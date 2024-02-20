Ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з метою його дискредитації. Про це попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.

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В ЦПД наголосили, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

"Міноборони Франції звинуватило РФ у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної Москвою війни проти України. Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації Кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу. Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад, офіційної сторінки головнокомандувача ЗСУ", - заявили в ЦПД.

Російська пропаганда - останні новини

Перед "виборами" Путіна Кремль активізує поширення на Заході наративів про свою легітимність на ТОТ. Для цього Кремль "винаймає" західних журналістів, переважно ультраправих поглядів.

Так, пропагандистський сюжет в окупованому Маріуполі зняв очільник московського бюро німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер.

Крім того, ЦПД інформував, що на окупованій Луганщині працювала ціла делегація таких журналістів з Іспанії, Франції, Нідерландів, США та ще 3-х країн. Згодом до Москви зі США прилетів журналіст Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у президента РФ Путіна.

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