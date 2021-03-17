На думку Арестовича, українські патріоти "не сильно один від одного відрізняються, ні по суті, ні за формою".

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович знову потрапив у скандал, порівнявши українських патріотів з кремлівськими пропагандистами.

Відповідний пост радник в ТКГ опублікував у Facebook.

«Є у всій цій історії цікавий момент: кремлівські пропагандисти і частина найбільш патріотичних українських патріотів давно і щільно злилися в любовному екстазі з приводу якогось там Арестовича. Подача не відрізняється нічим, крім мови: ні змістом, ні символічним рядом, ні термінами, ні обсягами», - написав він.

Читайте також"Це свинство": у "Слузі народу" прокоментували новий скандал довкола Арестовича

На його думку, українські патріоти "не сильно один від одного відрізняються, ні по суті, ні за формою".

"Це я кажу як росіянин за культурою і українець по громадянству", - підкреслив він.

Він упевнений, що система впливу, вибудувана Кремлем в середовищі «патріотичних патріотів» давня і всеохоплююча.

Що відомо про скандал довкола Арестовича

Скандал у мережі стався 16 березня. Олексій Арестович під дописом про роботу ТКГ на прохання перейти на державну мову відписав користувачу: «Пішов на*уй. Так зрозуміліше?».

Пізніше речник делегації виправдався, мовляв, послав насправді бота з російським нікнеймом через «лицемірство», а не мову. Втім, у коментарях одразу пригадали таку ж його реакцію й щодо україномовного профілю. Арестович, крім того, заявив, що має право на своїй приватній сторінці писати російською мовою.

В інтерв’ю Данилу Мокрику депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук зазначила, що керівництву фракції варто цю тему порушити й запросити Арестовича на засідання, оскільки «до нього й раніше були питання». Водночас нардеп назвала його посаду «потрібною».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко