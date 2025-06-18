Перспективами завершення війни має бути сталий мир, а не капітуляція України, наголосив політик.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що агресор не має диктувати Україні як жертві яким має бути завершення війни. Російську Федерацію треба примусити до справедливого і сталого миру для України. Про це голова ВР сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Зокрема, у нього запитали, чи бачить він реальні шанси на те, що в найближчі місяці вдасться досягнути припинення війни або хоча б тривалого перемир'я.

"Це позиція України, яку ми чітко підкреслюємо з першого дня цієї жахливої неспровокованої війни, де Україна є жертвою, а Росія є агресором. Україна хоче миру понад усе, але не миру будь-якою ціною. Тому ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ця війна завершилася справедливим миром", - відзначив Стефанчук.

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Спікер парламенту нагадав, що президент України Володимир Зеленський і все вище військово-політичне керівництво чітко заявляють про готовність України до початку 30-денного перемир'я і початку перемовин про перспективи завершення цієї війни.

"Але, ще раз говорю, перспективами завершення цієї війни має бути сталий мир, а не капітуляція України. Тому що ті, скажімо так, спроби, які інколи нав'язуються Україні - це не те, що Україна потребує", - повідомив Стефанчук.

Він підкреслив, що за всіма канонами міжнародного права, міжнародного порядку, за який сьогодні бореться Україна, завершення війни повинна диктувати жертва агресії, а не агресор.

Окрім того, у Стефанчука запитали, чи погоджується він з міркуваннями, що найоптимістичніший строк хоча б для припинення вогню - це приблизно осінь.

"Я згодний з тим, що Путін намагається знайти межі дозволеного. І допоки йому не б'ють по руках, він буде продовжувати це робити. Ми це чітко бачимо і по операції на Курщині, і по операції, яка була біля Києва. Як тільки йому починати бити по руках, як тільки починати говорити мовою, яку він розуміє, він припиняє це робити. Поки цього усвідомлення не буде в усьому світі, що з Путіним домовитись неможливо, можливо тільки прийняти його умови – це він так це бачить", - вважає голова ВР.

На його глибоке переконання, весь світ, тільки об'єднавшись, може сказати "ні", бо те, що робить Росія, це є воєнний злочин.

"Але допоки ми будемо вагатися, допоки ми будемо підігравати Путіну - я маю на увазі, "ми" - це не Україна, тому що Україна свою роботу виконує, і на передовій, і в тилу, тому ще це стосується безпосередньо нас. Я хочу, щоб ця ілюзія, ця пелена з очей спала. І щоб всі чітко зрозуміли, що Путін повинен прийняти ті умови справедливого миру, ті умови повернення до міжнародного порядку, які йому повинні чітко і спільно нав'язувати всі міжнародні партнери. Тому що це вірус, це небезпека, це іржа, яка після цього роз'їсть і ваші суспільства, і ваші країни. І хоча б інстинкт самозбереження повинен бути присутній в кожного з них", - повідомив Стефанчук.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп видав нову заяву про переговори України та Росії. За його словами, він "дуже розчарований" поведінкою не лише Російської Федерації, а й України.

"Вони втрачають по п'ять-шість тисяч осіб на тиждень - в основному солдатів, але й мирних жителів, тому що міста знову обстрілюють ракетами. Як це - жити в будинку і думати, що ракета цілком може влучити в твою будівлю ввечері? Це жахливо. Має бути жахливо - жити в таких умовах. Але я впевнений, ми з цим упораємося. Просто розчарований, що досі не закінчили", - висловився Трамп.

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва розповів, що двічі намагався змусити Путіна почати мирні переговори. Зокрема він заявив російському диктатору, що війна нічого не будує, а лише руйнує.

Також політик додав, що розмовляє про врегулювання конфлікту між Росією та Україною разом із Сі Цзіньпіном.

"Разом із Китаєм ми розробили документ, пропозицію від 13 країн, що розвиваються, створити групу друзів для пошуку рішення. Я їздив до Китаю і обговорював це питання", - наголосив він.

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