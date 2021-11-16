Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель наголосив, що Україна може бути впевненою у подальшій політичній, дипломатичній, фінансовій і економічній підтримці з боку Євросоюзу.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель розповів про подальші дії Європейського Союзу на тлі скупчення російських військ біля кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, відповідаючи на запитання, яких заходів Євросоюз має намір вжити з огляду на скупчення російських військ біля українських кордонів, і чи підготували в ЄС інструменти для стримування Росії.

Боррель заявив, що Євросоюз відстежує ситуацію на кордонах України. За його словами, ЄС та Україна мають Угоду про асоціацію, яка стосується багатьох питань, але вона не передбачає "військового альянсу".

"Ми не маємо військового альянсу з Україною. У нас є Угода про асоціацію і "Східне партнерство", яке охоплює широке коло питань. І ми солідарні з Україною. У нас є зобов'язання захищати і підтримувати територіальну цілісність України. І це має продовжуватися", - сказав Боррель.

Читайте також"Вибір незабаром постане": прем'єр Великобританії закликав ЄС підтримати Україну"Але ви запитуєте, що ми збираємося робити завтра в Україні перед обличчям того, що ймовірно може статися на кордоні, стосовно чого на даний час у нас немає достатньо інформації, а є лише та, яка була надана українцями та американцями... Ми продовжимо робити ті ж самі речі, що і робили - підтримувати політично, дипломатично Україну в рамках діяльності, яка розвивається з того часу, як Росія захопила Крим і розпочала війну на Донбасі", - наголосив Боррель.

Він сказав, що Україна може бути впевненою у політичній, дипломатичній, фінансовій і економічній підтримці з боку Євросоюзу.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як заявив 15 листопада після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, колеги запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Своєю чергою міністри закордонних справ Німеччини і Франції оприлюднили спільну заяву, в якій закликали РФ зберігати стриманість і погодитись на зустріч у "нормандському форматі".

Автор: Віталій Саєнко