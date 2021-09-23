Глава держави нагадав, що Росія змусила громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з унікальної природи Криму окупанти зробили військову базу, а замість фауни і флори там флот і солдати.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

Він нагадав, що у 1945 році у Криму відбулася Ялтинська конференція, де було вирішено провести першу конференцію зі створення ООН.

"І Ялта, і Крим восьмий рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окуповане постійним членом Радбезу ООН?...", - заявив він.

Зеленський також наголосив, що Крим потребує уваги ООН ще й контексті екологічної ситуації на півострові.

"Із унікальної природи зробили військову базу, замість фауни і флори там флот і солдати, а у душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення", - підкреслив він.

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Президент наголосив, що ООН має надавати можливість діалогу та можливість поставити прямі відверті запитання.

"Наприклад, видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це як не доказ міжнародного злочину? Що це як не доказ безкарності і неповаги до міжнародного права?", - сказав він.

Глава держави нагадав, що Росія сама про це офіційно заявила та змусила громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.

"І якщо ООН на це дієво і потужно не відреагує, що це як не доказ того, що оживляти ООН пізно? Та я вірю навпаки, що не пізно", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 17, 18 і 19 вересня в Росії відбулись чергові вибори до Держдуми РФ.

Окупаційна влада організувала голосування в окупованому Криму, також до голосування було залучено українське населення окупованих районів Донецької і Луганської областей.

17 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти усіх організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях будуть запроваджені санкції. Зокрема, це стосується членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів та спостерігачів.

МЗС України рішуче засудило незаконне проведення Росією виборів до Держдуми в Криму і залучення до голосування українців з Донбасу.

Автор: Антоніна Доломанжи