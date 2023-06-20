Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за це рішення.

Словаччина визнала Голодомор 1933-33 років геноцидом українського народу. Як повідомляє TERAZ.SK, у прийнятій заяві депутати словацького парламенту вшанували пам'ять жертв Голодомору та висловили солідарність з українським народом.

У прийнятій постанові говориться, що голод був створений з наміром знищити групу людей шляхом навмисного створення умов життя, які призвели б до їх фізичного знищення.Від імені громадян Словацької Республіки парламент висловив щирі співчуття тим, хто вижив і родичам загиблих. Він засудив акти геноциду тоталітарного радянського режиму, які "призвели до загибелі мільйонів українців і завдали значної шкоди засадам українського суспільства".

Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за це рішення.

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"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - написав він у Twitter.

Визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців

8 листопада 2006 року в Україні прийнято закон, яким Голодомор визнавався геноцидом українського народу. Українська влада закликає парламенти всіх країн підтримати це рішення.

Минулого тижня Голодомор 1932-1933 років геноцидом визнав Люксембург.

У травні такі історичні рішення прийняли Словенія, Великобританія і Франція.

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