Словаччина визнала Голодомор 1933-33 років геноцидом українського народу. Як повідомляє TERAZ.SK, у прийнятій заяві депутати словацького парламенту вшанували пам'ять жертв Голодомору та висловили солідарність з українським народом.
У прийнятій постанові говориться, що голод був створений з наміром знищити групу людей шляхом навмисного створення умов життя, які призвели б до їх фізичного знищення.Від імені громадян Словацької Республіки парламент висловив щирі співчуття тим, хто вижив і родичам загиблих. Він засудив акти геноциду тоталітарного радянського режиму, які "призвели до загибелі мільйонів українців і завдали значної шкоди засадам українського суспільства".
Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за це рішення.
"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - написав він у Twitter.
Визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців
8 листопада 2006 року в Україні прийнято закон, яким Голодомор визнавався геноцидом українського народу. Українська влада закликає парламенти всіх країн підтримати це рішення.
Минулого тижня Голодомор 1932-1933 років геноцидом визнав Люксембург.
У травні такі історичні рішення прийняли Словенія, Великобританія і Франція.