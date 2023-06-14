Зеленський подякував за таке рішення.

Парламент Люксембургу затвердив резолюцію, якою визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter подякував за це історичне рішення.

"Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Люксембургу за це історичне голосування. Світ ніколи не змиритися зі злочинами кремлівського режиму – ні минулими, ні сучасними", - підкреслив глава держави.

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу депутати парламенту Люксембургу ухвалили 13 червня.

Голодомор в Україні - реакція світу

За висновками вчених, жертвами Голодомору 1932-1933 років були від 4 до 10 млн українців. 8 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Українська влада закликає парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

Так у березні голодомор визнали геноцидом Ісландія та Бельгія, а у травні Франція, Словенія та Великобританія.

Вас також можуть зацікавити новини: