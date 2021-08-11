Кілька місяців тому художник у Facebook написав: "Коронувався. Не вітайте".

Відомий художник, директор Одеського худмузею, депутат Одеської обласної ради Олександр Ройтбурд помер від наслідків COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на церемонії прощання з художником повідомила його колишня дружина – дизайнер Ірина Дратва.

"Запам'ятався чорний день, коли в Facebook він виставив фото і написав: "Коронувався. Не вітайте". Ми розуміли, що з його серйозними хронічними захворюваннями це (коронавірус – УНІАН) може його забрати дуже швидко. Так, на жаль, І сталося", - сказала Дратва.

Вона пояснила, що Ройтбурд збирався зробити щеплення від COVID-19, але не встиг, оскільки захворів на грип, а потім з'ясувалося, що він інфікований коронавірусом.

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Дратва додала, що художник "буквально розтанув" за кілька місяців. Вона також висловила здивування з приводу того, що у її колишнього чоловіка було так багато ворогів.

При цьому жінка підкреслила, що він завжди був бунтарем, талановитим художником і прагнув об'єднати людей.

Помер художник Олександр Ройтбурд: що відомо

Відомий художник, депутат Одеської облради, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер 8 серпня у віці 59 років.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав художника генієм і дивовижною людиною, який закохав у мистецтво сотні тисяч людей.

Церемонія прощання пройшла сьогодні, 11 серпня, у дворі музею, на неї прибули сотні людей.

Автор: Лариса Козова