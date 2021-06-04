Еллу Рєпіну помітили на роботі з сумкою Diorama.

Народний депутат України від "Слуги народу" Елла Рєпіна прийшла на роботу до Верховної Ради з сумкою від французького будинку моди Dior вартістю 2 285 доларів - понад 62 000 гривень.

Рєпіна - економістка і науковець, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань функціонування небанківських фінансових установ і страхової діяльності. Балотувалася в народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року.

Відео з нею опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Олександр Гончаров.

"Елла Рєпіна та її Dior", - йдеться в підписі до відео.

На "слузі народу" був світло-кавовий костюм у тонку смужку, а також біла сорочка і босоніжки на високих підборах.

У ролику наголошується, що Рєпіна взяла з собою світло-рожеву сумочку Diorama від Dior, а вартість такого аксесуара - 2 285 доларів.

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Автор: Катерина Комолова