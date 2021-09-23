За словами керівника провладної фракції, зустріч зі спікером може відбутися після його одужання. Зараз Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції через коронавірус.

Народні депутати від "Слуги народу" планують зустрітися з головою парламенту Дмитром Разумковим, щоб вирішити, "як жити далі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Будемо чекати Разумкова, коли він одужає, і будемо зустрічатися", - зауважив він.

За словами Арахамії, у парламенті відбулося багато подій для обговорення.

"Потім будемо сідати разом з фракцією і з паном Разумковим, спілкуватися, як будемо жити далі", - сказав голова фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що поки що Разумкова не запрошено на засідання фракції "СН", яка планується на початку жовтня в Трускавці за участі представників усіх гілок влади.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив проект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

22 вересня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

Автор: Надя Пришляк