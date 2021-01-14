Президент привітав українців зі Старим Новим роком.

Президент України Володимир Зеленський приєднався до багатьох киян, які радіють сніговій погоді в столиці, й показав фото засніженої вулиці Банкової.

Відповідний знімок з'явився на сторінках президента у соцмережах.

Судячи з усього, фото було зроблено з одного з кабінетів Офісу президента. На знімку видно ковзанку, яку встановили на Банковій наприкінці минулого року.

"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно – З НОВИМ РОКОМ!!!", - написав президент.

Як відомо, у Києві сьогодні активно йде сніг, схожу погоду прогнозують і на завтра, однак вже за морозної температури повітря. Ввечері в четвер в столиці погіршилася ситуація на дорогах - фіксуються численні затори та багато аварій.

Старий Новий рік: що відомо про свято

У ніч з 13 на 14 січня в народі відзначають неофіційне свято - Старий Новий Рік. У цей день за старим стилем настає 1 січня. З 1918 році в Україні в побуті використовується новий Григоріанський календар, проте церква відмовилася здійснювати перехід і все ще відзначає всі свята за юліанським календарем. Стара дата Нового року запам'яталася українцям, і багато сімей відзначають Новий рік двічі. У цей день заведено накривати багатий стіл і щедрувати по сусідніх будинках. А вранці 14 січня хлопчики і чоловіки посівають будинки зерном і співають засівалки з побажанням щастя.

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Автор: Юрій Годован