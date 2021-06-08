Соціологи формально не можуть однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг.

Одразу три політичні партії: "Слуга народу", "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - за життя" - мають приблизно однакову підтримку на виборах та виборах до Верховної Ради.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року.

Соціологи зазначають, що за результатами опитування одразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому організатори опитування формально не можуть однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг, але можуть говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах.

Зокрема, цими партіями є "СН" (15,3% серед усіх опитаних респондентів і 17,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором), "ЄС" (відповідно, 13,3% і 15,4%) та "ОПЗЖ" (12,8% і 14,7%).

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Наближена до лідерів партія "Батьківщина" з показниками 12,1% і 13,9% (причому рейтинг цієї партії у межах похибки відрізняється від рейтингу партій "ЄС" і "ОПЗЖ", але у випадку порівняння з "СН" остання має статистично значущо вищу підтримку).

Крім цих політичних сил, набирають не менше 5% такі партії, як "Сила і честь" Ігора Смешка (відповідно, 6,9% і 8%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,1% і 5,8%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,4% і 5%).

Мінімально відстають від прохідного бар'єра партії "Наші" Євгенія Мураєва (4% і 4,6%) та "Партія Шарія" (3,9% і 4,5%).

Далі йдуть партія "Свобода" (2,9% і 3,4% відповідно), "Голос" (2,6% і 2,9%) та "За майбутнє" (1,2% і 1,4%).

Інші партії мають ще меншу підтримку.

Ще 4,9% респондентів відмовилися відповідати або не знають, 7,1% не голосуватимуть за жодну партію, а 1,7% - не будуть голосувати.

***В опитуванні методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) взяли участь 2 тис. респондентів віком 18 років і старше з усіх регіонів України (крім Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Віталій Саєнко