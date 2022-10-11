Служба безпеки України спіймала соратника колишнього народного депутата України - зрадника Іллі Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.
"Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України", - зазначили у Службі.
Зауважується, що ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення Росії для проведення підривної діяльності на користь окупантів.
"Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони", - розповіли у Службі.
За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою.
"Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії "ОПЗЖ". Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами. До кожного зі "звітів" він додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.
Отримані відомості окупанти використовували для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.
Так, наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Іллю Киву підозрюють у держзраді
6 березня Киві повідомили про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни меж території України, 29 березня йому повідомили про ще одну підозру – у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади. 12 березня його оголосили у розшук.
Сам Кива втік з України перед початком повномасштабного вторгнення Росії.
Ек-нардеп-зрадник регулярно виступає на кремлівських федеральних каналах, де поширює фейки про українських "нацистів".
Також Кива вітає удари Росії по критичній інфраструктурі України та по українських громадянах.
В Україні екс-члена забороненої "ОПЗЖ" підозрюють, з-поміж іншого, у корупції.