Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України, а також передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури.

Служба безпеки України спіймала соратника колишнього народного депутата України - зрадника Іллі Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

"Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України", - зазначили у Службі.

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Зауважується, що ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення Росії для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

"Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони", - розповіли у Службі.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою.

"Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії "ОПЗЖ". Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами. До кожного зі "звітів" він додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Отримані відомості окупанти використовували для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Так, наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іллю Киву підозрюють у держзраді

6 березня Киві повідомили про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни меж території України, 29 березня йому повідомили про ще одну підозру – у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади. 12 березня його оголосили у розшук.

Сам Кива втік з України перед початком повномасштабного вторгнення Росії.

Ек-нардеп-зрадник регулярно виступає на кремлівських федеральних каналах, де поширює фейки про українських "нацистів".

Також Кива вітає удари Росії по критичній інфраструктурі України та по українських громадянах.

В Україні екс-члена забороненої "ОПЗЖ" підозрюють, з-поміж іншого, у корупції.

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