У Києві нейтралізовано кримінальне угрупування, яким керував колишній народний депутат України - зрадник Ілля Кива, і фінансували "координатори" з нині забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя".
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Зазначається, що це угруповання функціонувало як "силовий осередок" "ОПЗЖ".
Встановлено, що "учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України. До втечі Киви в Росію ці "патріоти" виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.
"Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі Києва. За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з "ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл, а їхній організатор був "на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема й після повномасштабного вторгнення РФ", Для комунікації між собою вони використовували анонімні месенджери.
В СБУ зазначають, що за задумом екс-депутата, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.
"Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків". Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки і продавали "товар", використовуючи розгалужену мережу дилерів", - розповіли у прес-центрі.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї, а також підготовлені до збуту наркотики і психотропи, а також обладнання для їх виготовлення.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомити про підозру організатору і учасникам злочинної групи та арешт.
Втеча Киви: що відомо
Як повідомляв УНІАН, Кива виїхав з України до початку повномасштабного воєнного вторгнення російських військ.
6 березня Киві повідомили про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни меж території України, 29 березня йому повідомили про ще одну підозру – у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.
12 березня у Державному бюро розслідувань ініціювали оголошення Киви у міжнародний розшук.
15 березня парламент підтримав рішення про позбавлення Киви статусу народного депутата за поданою ним заявою.
4 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Киві про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Йому інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, а саме у прихованні від декларування належного йому об'єкта нерухомого майна у смт. Козин Київської області вартістю понад 4 млн грн.