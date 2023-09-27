У керівництві Міністерства оборони відбувається повне оновлення, список майбутніх заступників зараз узгоджують.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров вже подав на погодження до Офісу президента список кандидатів на раніше звільнені посади його заступників. Джерела видання NV розповіли, хто може перейти на роботу до Міністерства оборони.

"Вдень 25 вересня Умєров був у президента Володимира Зеленського на Банковій і затверджував фінальний список кандидатів", — заявив на умовах анонімності один з депутатів Верховної Ради, обізнаний про те, що відбувається.

Інше джерело - з числа урядових топ-чиновників - теж на умовах анонімності розповіло виданню, що першим заступником нового міністра оборони може стати командувач об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв, чия кандидатура точно розглядалася. Поки цю посаду все ще займає Олександр Павлюк, але його, як очікується, теж звільнять, як вже звільнили інших заступників.

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Крісло Ганни Маляр, яка була одним з головних спікерів в керівництві Міністерства, може зайняти виконавчий директор Ветеранського фонду Наталія Калмикова.

Замість Віталія Дейнеги можуть призначити Катерину Черногоренко, яка зараз працює проектним менеджером в Міністерстві цифрової трансформації. Як стверджують джерела, глава Мінцифри Михайло Федоров лобіював призначення своєї людини, щоб мати більше впливу на Міністерство оборони, оскільки з попереднім керівництвом військового відомства відносини у нього "не дуже складалися".

Також на роботу до Міноборони може перейти Снавер Сейтхалілєв, який зараз обіймає посаду заступника з питань цифрового розвитку в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Володимира Гаврилова, якого звільнили після відставки Олексія Резнікова, можуть знову повернути на посаду заступника, кажуть джерела.

Заступником глави Міноборони з фінансових питань може стати чинний заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

"А ось волонтерки Дани Ярової серед заступників Умєрова, схоже, не буде", – кажуть джерела NV і відзначають, що інформація по кандидатурах є попередньою і все може змінитися в останній момент.

Зміна керівництва в Міністерстві оборони

Як писав УНІАН, 5 вересня Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Хоча заяву на звільнення він подав сам, ініціатива виходила від президента Володимира Зеленського. Перед цим ЗМІ писали, що до міністра накопичилося занадто багато претензій на тлі низки корупційних скандалів.

Вже наступного дня Рада призначила Рустама Умєрова новим міністром оборони.

18 вересня Кабмін звільнив всіх заступників Міністра оборони, крім Олександра Павлюка, який підміняв Умєрова на час його закордонних відряджень. Звільнення пояснили необхідністю повного оновлення керівництва військового міністерства.

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