Молодики перешкоджають журналістам потрапити у приміщення суду.

Під будівлею Печерського райсуду Києва, де наразі розглядатимуть клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку, зібралися декілька десятків молодиків спортивної зовнішності.

Як передає кореспондент УНІАН, «тітушки» оточили вхід до будівлі суду.

Читайте такожСуд над Медведчуком у справі про держзраду: онлайн-трансляціяТакож їх дуже багато і в приміщенні суду. Молодики перешкоджають журналістам потрапити як у приміщення суду, так і на засідання.

Крім того, біля будівлі суду перебуває велика кількість поліцейських, проте вони не втручаються в ситуацію, а просто стоять.

Щойно до будівлі суду підійшли близько 10 молодих людей та дівчат з прапорами «Нацкорпусу». Між ними та «тітушками» вишукувалась шеренга правоохоронців.

Що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Джерело в ОГП повідомило, що прокурор проситиме суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

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Автор: Дмитро Хилюк