Обвинувальний акт у справі нападу на журналістів "Схем" скеровано до суду для розгляду по суті.

Справу проти колишнього голови правління "Укрексімбанку" та трьох його підлеглих передано до суду.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

"Дії вже колишнього голови правління (Євгена Мецгера – УНІАН) та його прес-секретаря (Володимира Пікалова – УНІАН) кваліфіковані за ч. ч. 1, 3 ст. 171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища", - йдеться у повідомленні.

Дії двох інших співробітників банку, а саме керівника Департаменту банківської безпеки (Ігоря Тельбізова – УНІАН) та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку (Осіпова – УНІАН) кваліфіковані за ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України, тобто незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища; умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

"Обвинувальний акт сьогодні скеровано до суду для розгляду по суті", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв’ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером у приміщенні цєї банківської установи. Під час запису керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Автор: Дмитро Хилюк