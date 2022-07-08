Зеленський зауважив, що США мають певний вплив на рішення європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.

"США гам допомагають, і я хочу сказати - сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти", - сказав він в інтерв'ю CNN, оприлюдненому у п'ятницю.

"Ще раз наголошую – вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США – велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що США мають певний вплив на рішення європейських країн. "І це теж допомога. Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути "між крапельками під дощем". Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати".

"І тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією", - заявив президент.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти проводять ротацію і намагаються відправити на фронт невмотивовані підрозділи.

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