Це результат великих втрат, які завдали ворогу ЗСУ.

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад, техніку та озброєння в Україні. Через це ворогові доводиться здійснювати ротацію: виводити частину військ для відновлення боєздатності і намагатися міняти їх на невмотивовані підрозділи.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України. Так, за наявною інформацією, командування Центрального військового округу збройних сил російської федерації змушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади", — повідомили в Генштабі.

Командування ЗСУ також розповіло про продовження примусової мобілізації на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовники володіють поганою підготовкою і недостатнім комплектуванням засобами захисту. За даними Генштабу, в підрозділах 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ близько восьми тисяч осіб потребують спорядження.

Нагадаємо, наприкінці червня в Генштабі повідомили, що окремі підрозділи російської армії, які вивели на відновлення боєздатності, не виходить укомплектувати. Особовий склад відмовляється від участі у війні проти України. Таких солдатів намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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