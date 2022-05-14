США проведуть ротацію понад 10 тисяч військовослужбовців в Європі. Розгортання буде проведено в найближчі тижні.
Про це заявив під час брифінгу спікер Пентагону Джон Кірбі.
"Підрозділи повернуться в місця дислокації відповідно до належної передачі відповідальності. Ця передача відбудеться в найближчі тижні, навіть в найближчі місяці цього літа", - повідомив він.
Кірбі зазначив, що ротація носить запланований характер і є заміною підрозділів.
"США продовжують курс на підтримку сильного стримування та оборонного позиціонування на східному фланзі НАТО. Міністр оборони США Ллойд Остін доручив розгорнути понад 10 тисяч військовослужбовців у найближчі місяці, які замінять армійські підрозділи на європейському театрі операцій", - сказав він.
Бригада бойової авіації 1-ї бронетанкової дивізії, що складається з приблизно 1800 військовослужбовців з Форт-Блісса, штат Техас, замінить 1-ю повітряну кавалерійську бригаду на підтримку прихильності Сполучених Штатів до Атлантичної рішучості.
Бойова група 2-ї піхотної бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії з Форт-Кембелл, штат Кентуккі, розмістить близько 4200 солдатів, щоб замінити бойову групу 3-ї піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії в Польщі.
Бойова група 3-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії з Форт-Худ, штат Техас, розгорне приблизно 4200 солдатів, щоб замінити 1-ю бронетанкову бригаду 3-ї піхотної дивізії в Німеччині.
Штаб 101-ї повітряно-десантної дивізії з Форт-Кемпбелл, штат Кентуккі, розгорнеться замість штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії в зоні відповідальності EUCOM. Це близько 500 солдатів.
Війна в Україні:
24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.
Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26,9 тисячі російських окупантів.
13 травня в Пентагоні заявили, що українська армія зриває наступ окупантів на Донбасі.
Міністр оборони США Ллойд Остін 13 травня провів телефонну розмову з Міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу і закликав до негайного припинення вогню в Україні та підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.
14 травня з'явилася інформація про те, що Пентагон може призупинити постачання озброєння в Україну.
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