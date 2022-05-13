Із зали вийшли чотири людини.

Кілька членів Вільної демократичної партії покинули засідання Комітету з політики щодо України під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це пише Spiegel.

Група з чотирьох осіб передчасно покинула зустріч, присвячену війні в Україні. Серед них був спікер фракції з питань політики безпеки Маркус Фабер.

Він написав у Twitter, що у канцлера була можливість порозумітися перед комітетом.

"На жаль, багато відповідей не були дані. Я сподіваюся, що ми зможемо надолужити згаяне", - написав Фабер.

Пізніше він прокоментував інцидент інакше, аргументувавши вихід із залу "подальшими зустрічами" і подякував Шольцу "за конструктивний обмін думками".

"Сьогодні в черговий раз стало ясно, що в рішенні про постачання важких озброєнь Україні ми єдині. Зараз ми швидко реалізуємо те, що ми ініціювали в Бундестазі", - зазначив він.

Голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн обережно розкритикувала дії своїх колег по партії і повідомила про "дуже конструктивну розмову" після зустрічі. Саме вона раніше звинувачувала Шольца в нерішучості в питаннях постачання важкого озброєння в Україну.

У соціал-демократичній партії були роздратовані відходом депутатів під час виступу Шольца.

"Не було абсолютно ніякої причини виходити трохи засмученим. Канцлер відповів на всі питання дуже об'єктивно. І було б актом ввічливості залишитися за п'ять хвилин до кінця, тим більше, що весь сеанс пройшов дуже спокійно", - сказав журналістам Джо Вайнгартен.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Бундестаг проголосував за документ, що закликає уряд розширити і прискорити надання Україні важкого озброєння.

Відомо, що канцлера Німеччини часто критикували за нерішучу позицію з приводу поставок озброєння Україні.

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