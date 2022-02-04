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США передали прикордонникам 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних районів

Віталій Саєнко

17:53, 04.02.22
2 хв. 456
ДПСУ отримали 40 вантажівок / фото facebook.com/usdos.ukraine

Сполучені Штати Америки передали Державній прикордонній службі України 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних прикордонних районів.

Про це повідомляє Посольство США у соціальній мережі Facebook.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав Державній прикордонній службі України (ДПСУ) сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi", - йдеться у повідомленні.

Автівки використовуватимуть для патрулювання важкодоступних районів / фото facebook.com/usdos.ukraine

Зокрема, американські дипломати відзначили, що ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

"Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання", - сказано у повідомленні.

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