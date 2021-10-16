Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав перепис населення на окупованому півострові черговою спробою РФ підірвати суверенітет України.

Сполучені Штати Америки засудили організований Російською Федерацією перепис населення в окупованому Криму.

Про це речник Державного департаменту США Нед Прайс написав у Twitter.

"Сполучені Штати Америки засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет й територіальну цілісність України", – заявив Прайс.

Він також поставив хештег "Крим - це Україна".

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В РФ з 15 жовтня по 14 листопада відбувається перепис населення. Окупанти також проводять перепис в українському Криму.

У МЗС України засудили "перепис", організований окупантами Криму, і наголосили, що такі дії Кремля "є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства".

ЄС закликав Росію припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в Криму.

Коментуючи "перепис", секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що окупований Росією Кримський півострів, рано чи пізно, повернеться до складу України.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Ганна Нагорна