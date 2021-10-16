Секретар РНБО вважає дії РФ на окупованому українському півострові нахабними.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що окупований Росією Кримський півострів, рано чи пізно, повернеться до складу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Зокрема, його запитали про перепис населення Росією в окупованому Криму.

"Росія продовжує себе нахабно вести на окупованій території Криму. Вони там не тільки роблять перепис населення, вони там проводять вибори до Державної думи, які не визнаємо не тільки ми, а й цивілізований світ. Тут складно ще щось коментувати, але ще раз наголошую: Крим - це територія нашої країни, і, рано чи пізно, ми її заберемо до себе додому", - наголосив Данілов.

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Як повідомляв УНІАН, Україна засудила проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, який буде проходити з 15 жовтня до 14 листопада.

В свою чергу Євросоюз засудив російський перепис населення в окупованому Криму. ЄС закликав Росію припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в Криму.

Автор: Віталій Саєнко