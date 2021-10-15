Основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права.

Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, який буде проходити з 15 жовтня до 14 листопада.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Як підкреслили у МЗС, такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - йдеться у заяві.

Читайте такожОдіозний Кива оскандалився новою дивною заявою про Путіна (відео)Вказується, що, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.

МЗС наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - наголошують у міністерстві.

Раніше в ЮНЕСКО заявили, що в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь погіршилася ситуація з правами людини.

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Автор: Катерина Гірник