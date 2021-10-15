Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, який буде проходити з 15 жовтня до 14 листопада.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
Як підкреслили у МЗС, такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.
"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - йдеться у заяві.
Читайте такожОдіозний Кива оскандалився новою дивною заявою про Путіна (відео)Вказується, що, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.
МЗС наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.
"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - наголошують у міністерстві.
Раніше в ЮНЕСКО заявили, що в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь погіршилася ситуація з правами людини.