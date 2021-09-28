Усього таких проектів постанов, за словами голови парламенту, нині є 12.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що проекти постанов, які блокують можливість підписання закону про олігархів, парламент розгляне 5 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Говорячи про проекти постанов, які блокують можливість підписання закону, спікер зазначив: "Буде дано доручення комітету для того, щоб він максимально швидко їх розглянув. Щоб наступного вівторка ми змогли їх розглянути в залі. Після цього комітет надішле, я сподіваюся, мені коректну версію, яка була проголосована в стінах Верховної Ради, я підпишу і зможу відправити (закон на підпис президенту - УНІАН) для того, щоб цей закон максимально швидко запрацював".

Закон про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила поданий президентом закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Депутати, невдоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, за якою вони не матимуть змоги поставити на розгляд свої поправки до законопроекту, підписали заяву щодо відсторонення першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука від ведення пленарного засідання. Проте ВР відмовилася це виконувати.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення ВР про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-ї - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Як відомо, доки такі проекти постанов не будуть розглянуті та відхилені парламентом, закон, якого вони стосуються, не може бути підписаний головою парламенту та переданий на підпис президенту.

Автор: Таня Поляковська