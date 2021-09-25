Голова ВР допускає, що закон про олігархів ухвалювався таким чином, аби заблокувати процес деолігархізації.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що опозиція може звернутись до Конституційного суду через процедуру ухвалення закону "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Те, що було зроблено - дає сьогодні можливість опозиції звертатися до Конституційного суду для того, щоб знову заблокувати цей процес. Мені здається, що це було зроблено навмисно вчора для того, щоб створити умови для подальшого блокування процесу деолігархізації", - заявив Разумков.

Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав, що майже усі реформаторські закони, ухвалені у парламенті поточного скликання, подані на аналіз до КСУ.

"Я хотів би, щоб ми розуміли, що будь-який регламент, будь-які речі, - вони повинні використовуватися для блага реформ, а не блокування постійними правками", - заявив Стефанчук.

При цьому, Разумков заявив: "Комітет визнав, що правки протирічать одна одній. Сьогодні надійшов відповідний лист комітету".

У відповідь Стефанчук запитав: "А було засідання комітету, Дмитро Олександровичу? Чи це визначив апарат, який підконтрольний голові Верховної Ради?".

Разумков попросив його не перебивати. Стефанчук сказав, що ніякого засідання комітету не було. "Це введення в оману", - сказав Стефанчук.

Разумков відповів: "Те, що ви сьогодні під кінець дня зачитали якісь ваші правки - то можна так просто новий закон оголосити в залі і завершити... То давайте всю Раду розпустимо і просто хтось буде зачитувати і міняти текст закону після того, як його прийняла Верховна Рада. Це не може ніхто, ні Разумков, ні Стефанчук", - заявив Разумков.

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Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак.

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Віталій Саєнко