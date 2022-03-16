Таких станом на сьогоднішній ранок 26. Близько десяти з них були скеровані до ПАРЄ.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, скільки народних депутатів наразі перебувають за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи всі депутати присутні в Україні, Стефанчук повідомив: "Станом на зараз, станом на сьогоднішній ранок, за тією інформацією, яка є в мене, 26 народних депутатів перебувають за кордоном... Десь 10 з них – це ті народні депутати, жінки-народні депутати, які були скеровані мною до Парламентської Асамблеї Ради Європи з тим, щоб вони відстояли те рішення, яке Парламентська асамблея вчора ухвалила, – щодо виключення Російської Федерації з ПАРЄ".

Водночас щодо причин виїзду деяких інших депутатів Стефанчуку нічого невідомо.

"Всі решта народні депутати, скажімо так, які проукраїнського штибу, працюють у Верховній Раді. А є і інші народні депутати, які виїхали з України. Причини переважної більшості мені наразі невідомі", - зазначив голова ВР.

На уточнення, про депутатів якої фракції йдеться, Стефанчук пояснив: "Є представники переважно однієї фракції – це фракція "Опозиційна платформа – За життя". Вони переважною більшістю перебувають за кордоном. І про причини їхнього від'їзду – я їх не відряджав".

Говорячи про майбутню відповідальність за це, спікер висловив думку, що "політичну відповідальність має надати український народ на майбутніх виборах".

"Але я думаю, що цим також не обмежиться. Тому що ті, хто вчиняв злочини проти українського народу, ті, хто був колаборантом, ті, хто здійснював державну зраду, – крім політичної відповідальності обов'язково понесуть і юридичну відповідальність", – наголосив Стефанчук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський звернувся до тих, хто вирішив "трішки" попрацювати на окупантів та порадив колаборантам шукати прихисток у Ростові.

Вас також можуть зацікавити новини: