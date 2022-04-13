В українському парламенті немає бути осіб, які дивляться в сторону РФ, тому, що всі маски скинуті- наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав коли Віктора Медведчука можна позбавити депутатського мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі телемарафону Стефанчук зазначив, що в Конституції України є сім випадків позбавлення особи депутатського мандату "і інших не може бути". "Ми знаємо. що з приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну силу, то це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандату".

Стефанчук наголосив, що війна розставила "всі крапки щодо багатьох процесів всередині України і ми бачимо, що всі ті проросійські яструби, які роками вдягалися як голуби миру - вони всі показали своє внутрішнє незадовго до нападу або з першими вибухами бомб".

При цьому нагадав, що парламент ухвалив закон про колабораціонізм, який вже діє і кожен хто співпрацює з ворогом він буде притягнений до відповідальності, за його словами, за співпрацю з державою-агресоркою передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборона займати низку посад і, крім того, обмежується доступ таких осіб до посад, пов'язаних з виконанням функцій держави. "Я глибоко переконаний, що в українському парламенті ні в цьому, ні в майбутньому вже немає бути осіб, які дивляться в сторону РФ, тому, що всі маски скинуті"- наголосив Стефанчук.

Як відомо, відповідно до Конституції України, повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

складення повноважень за його особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

його смерті.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 12 квітня Зеленський в Telegram повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Медведчука.

Президент також оприлюднив фото депутата у кайданках.

Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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