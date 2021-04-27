Судячи зі слів міністра, добровільно писати заяву він не збирається.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію про свою можливу відставку, яку раніше знову поширили ЗМІ.

Про це він сказав в ефірі каналу "Наш".

Чиновник стверджує, що інформація про відставку поширюється понад півроку і зараз, за його словами, цю тему активізував нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.Читайте такожУкраїна почала виходити з третьої хвилі COVID-19, "червону" зону залишить Київ

"Я рік перебуваю на своїй посаді. І рік я борюся з пандемією та епідемією "ковіду" в Україні. У нас є певні речі, яких ми досягли за цей рік. Наша система, яку ми отримали в зруйнованому стані, це може підтвердити будь-який громадянин України, все ж таки витримала всі ці удари. І ми знаходимось у ситуації не гіршій, а інколи і набагато кращій, ніж деякі інші європейські країни", - заявив міністр.

"Я рік борюся з епідемією і з "ковідом", а вони рік борються зі мною. Висновки робіть самі", - резюмував він.

Відставка Степанова: що відомо

Сьогодні видання "РБК-Україна" повідомило, що Верховна Рада знову планує відправити у відставку Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається. "Такі плани (відправити Степанова у відставку на цьому тижні, - ред.) були, але поки їх відклали. Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 "за" нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція", - йшлося в повідомленні джерел.

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Автор: Юрій Годован