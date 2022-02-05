Макрон 7 лютого відвідає Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, а 8 лютого - відвідає Київ для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг і президент Франції Еммануель Макрон обговорили воєнне нарощення військ Російської Федерації біля кордонів України.

Про це Столтенберг повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, генеральний секретар Альянсу зазначив, що провів гарну розмову з президентом Франції стосовно воєнного нарощення Росії в Україні і біля неї.

"Я ціную його особисту відданість двоєдиному підходу НАТО - стримування/оборона й діалог. Єдність НАТО є ключовою у цей критичний момент", - заявив Столтенберг.

Читайте такожBloomberg випадково заявило про вторгнення Росії в Україну: довелось вибачатисяЯк повідомляв УНІАН, Макрон 7 лютого відвідає Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, а 8 лютого - відвідає Київ для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: