Генсек ухилився від прямої відповіді на запитання, чи може НАТО відреагувати на напружену ситуацію розширенням присутності військ у східних країнах альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до президента Росії Володимира Путіна через стягнення військ до українського кордону. Зокрема, він закликав Путіна використати свята для відведення військ.

Про це інформує DW з посиланням на інтерв'ю Столтенберга німецьким агентству DPA.

За словами Столтенберга, Росія може забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх, особливо для України.

Генсек Альянсу нагадав, що зараз поблизу кордонів України Росія зібрала кілька десятків тисяч солдатів, а також бойові танки та безпілотники. Йдеться про десятки тисяч військових. Немає жодних ознак відведення військ.

Читайте такожСтефанішина розповіла про пріоритети взаємодії України з НАТО на 2022 рікВодночас Столтенберг не відповів, чи підозрює він, що переміщення військ було спробою Росії насамперед вимагати поступок із боку НАТО в питаннях безпеки.

Крім того, генсек ухилився від прямої відповіді на запитання, чи може НАТО відреагувати на напружену ситуацію розширенням присутності військ у східних країнах альянсу.

"Ми будемо постійно перевіряти, чи потрібно нам далі коригувати присутність військ", - сказав він.

При цьому Столтенберг заявив про готовність до переговорів з огляду на вимоги Кремля щодо додаткових гарантій безпеки від НАТО, заперечивши при цьому ідею, що НАТО, наприклад, може не прийняти у свої лави Україну.

"Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", - сказав він.