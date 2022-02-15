Генеральний секретар Альянсу наголосив, що Донецьк і Луганськ є українською територією в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що визнання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "ЛДНР" стане порушенням територіальної цілісності України і міжнародного права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Що стосується питання визнання Росією так званих "народних республік" Донецька і Луганська, якщо це станеться, це знову буде кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, оскільки немає сумнівів, що Донецьк та Луганськ - це частина України в межах міжнародно визнаних кордонів. Тож, таке визнання буде порушенням міжнародного права", - заявив Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу зазначив, що це стане порушенням Мінських домовленостей.

"Це ускладнить знаходження політичного рішення на основі Мінських домовленостей. НАТО і я підтримуємо зусилля Франції і Німеччини в рамках "нормандського формату" з пошуку політичного рішення... І визнання цих двох територій свого роду незалежними утвореннями також повністю підірве ці зусилля і порушить Мінські домовленості", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракція комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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