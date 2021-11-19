МВС запобігло замаху на Романа Лещенка.

Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі щодо планування замаху на міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в Офісі генерального прокурора.

Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано його помічниці Олені Богач.

"Обом тримання під вартою", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, МВС запобігло замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Читайте такожУ МВС розкрили замовників замаху на міністра агрополітики Лещенка

Справа була пов'язана безпосередньо з його діяльністю у 2018 році, ще до зайняття ним будь-якої державної посади.

Замовниками вбивства були громадянин США та громадянка України. Їм були пред'явлені підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Автор: Леся Лещенко