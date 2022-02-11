Засідання суду призначено на 11:00 11 лютого.

У п'ятницю, 11 лютого, об 11:00 в апеляційному суді Києва оскаржуватимуть запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, який йому обрали у справі про держзраду.

Йдеться про особисте зобов’язання, яке наклав на нього Печерський районний суд.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 січня мав розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду щодо Порошенка. Та засідання перенесли через те, що з Печерського суду не передали матеріали справи.

Рішення Печерського райсуду щодо Порошенка

Печерський райсуд 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він мав здати паспорти слідчому і прибувати до нього за першим викликом.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

Раніше, 6 січня 2022 року, Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

Нагадаємо, п'ятого президента підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

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