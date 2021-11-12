Маєток має більше від сотні окремих приміщень площею понад дві тисячі квадратних метрів.

Підозрюваний у держзраді член ОПЗЖ Віктор Медведчук, попри накладені санкції на нього та його дружини, майже завершив ремонт родинного маєтку під Києвом.

Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження креслення будівлі, йдеться у відео в Youtube.

Цей будинок звели на колишній території державних дач. Території, яку приватизували на початку 2000-х, за свідченнями екс-керівника Фонду держмайна Михайла Чечетова – незаконно, через тиск особисто Віктора Медведчука.

Маєток має більше від сотні окремих приміщень площею понад дві тисячі квадратних метрів.

Згідно з планом, у будинку передбачені окремий вхід, рецепція, ліфт і кімнати для обслуги, окремі гардеробні під сукні для Марченко, приміщення для зберігання 530 картин, склади килимів, валіз і шубна.

У кабінеті Медведчука є таємна кімната на 11 квадратів, на цьому ж поверсі розташована камінна зала.

На горішньому поверсі встановили домашню каплицю (на кресленнях – домова церква площею 43 квадрати), що дивним чином межує з зоною для бару.

Загалом журналісти "Схем" нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень.

Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

З часу попередньої зйомки з повітря робітники майже закінчили ремонт фасаду, зведення нової альтанки у дворі і забетонували доріжку.

Попри те, що "Схемам" вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу.

А відтак, наголошують автори матеріалу, є лише робоча версія: могли платити готівкою.

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти зазначених депутатів до 11 листопада.

2 листопада адвокат Медведчука повідомила, що суд змінив її підзахисному запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Автор: Яна Ставська