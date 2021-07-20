9 липня суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію адвокатів підозрюваного у державній зраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо зміни запобіжного заходу.

Про це йдеться у повідомленні суду.

Засідання про розгляд оскарження рішення Печерського райсуду Києва щодо цілодобового домашнього арешту Медведчука відбудеться сьогодні, 20 липня, о 10:30.

Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Т.В. Фрич, судді О.С. Юрдига, В.П. Глиняний.

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9 липня суд залишив народного депутата Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

Справа проти Медведчука і Козака: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

21 травня Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування.

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Автор: Яна Ставська