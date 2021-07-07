Генеральний прокурор розповіла, що викликало шок Заходу, чому ГПУ може бути ефективнішою і як змінилася культура українців за останні роки.

Звинувачення проти відомого українського олігарха Віктора Медведчука, якого підозрюють в держзраді і розграбуванні держвласності в умовах війни, має хороші шанси бути доведеним до логічного кінця.

Про це в інтерв'ю естонському виданню Eesti Päevaleht розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

ЗМІ зазначає, що пред'явлення підозр Медведчуку вразило як українців, так і досвідчених західних дипломатів, які раніше не вірили, що олігархи в Україні можуть бути покарані.

Читайте такожГенпрокурор порахувала "голови" засуджених в Україні корупціонерів за 2020 рік"Напевно, ніхто в Україні не припускав, що прокуратура зможе піти на такий крок. Але у нас є достатньо доказів, щоб скласти повідомлення про підозру, і ми це зробили. І я вважаю, що у нас є хороші перспективи в суді", - сказала вона.

У підозрі йдеться, що в оточенні Медведчука за підтримки Москви, готувалася масштабна агітаційно-пропагандистська операція в Україні.

«Я прекрасно розумію, що за цією справою уважно стежать, тому що він є впливовою людиною не тільки в Україні, а й у нашого північного сусіда. Тому ми повинні бути дуже точними у своїх кроках. Ми ще не завершили розслідування, тому поки рано говорити про деталі цієї справи, тому що вони потрібні в суді», - додала Венедиктова.

Генпрокурор також зазначила, що після перемоги Євромайдану прокуратура постійно реформувалася, але результати ще належить побачити. Однією зі складнощів, за словами Венедиктової, є те, що, хоч у Генпрокуратурі працює 15 тисяч осіб, вона не веде кримінальних розслідувань, а може тільки м'яко «координувати» хід справ.

Читайте такожНе сподобалося, але законно: Венедиктова про домашній арешт Медведчука«Це досить складне завдання, тому що органи змагаються один з одним. Однак іноді це здається не змаганням, а конфліктом, тому що певні повноваження різних відомств можуть бути однаковими», - визнала генпрокурор.

Проте, вважає Венедиктова, ситуація покращилася в порівнянні з тим, що було шість або сім років тому:

«Минулого року кількість засуджених за корупцію збільшилася, але суспільство очікує більшого. Але люди також змінили своє ставлення. Вони не дають хабарів. Якщо сім років тому поліції давали 50 гривень, щоб уникнути штрафу, то тепер цього вже немає. Люди платять штраф".

Справа Медведчука

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

1 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України-підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

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Автор: Андрій Софін