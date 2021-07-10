Також Олексій Данілов заявив, що не відповідає дійсності поширена деякими медіа інформація про начебто купівлю мережі АЗС, яка належить Віктору Медведчуку, однією з комерційних структур.

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію про нібито пом’якшення санкцій проти народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

Про це він написав у Facebook.

«Хочу нагадати, що згідно указу президента України Володимира Зеленського №64/2021, введено в дію рішення РНБО України від 19 лютого 2021 року. Даним рішенням передбачено застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно В.Медведчука, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів за межі України та ін.», - зазначив він.

Данілов наголосив, що введені до Медведчука санкції діють в повному обсязі.

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«Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно В.Медведчука та його активів, або те, що «санкції не працюють», - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, й не відповідають дійсності», - підкреслив секретар РНБО.

Також, за його словами, не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур.

«Всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства знаходяться виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли «творці» корупційно-олігархічної системи. І не важливо стосується це вітчизняної, чи іноземної кампанії, які можуть помилкового допустити, що мають карт-бланш на дії поза правовим полем України», - додав Данілов.

Водночас він порадив «окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, - не намагатися «порешать» у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення».

«Крім того, як і спроби уникнути сплати податків приводять «українських» бізнесменів до необхідності володіти навіть олівцями і білизною - через офшорні компанії, так і намагання уникнути санкцій – явище одного порядку. Тому наші правоохоронці завжди будуть вдячні журналістам і небайдужим громадянам за допомогу в пошуку і поверненні активів осіб, на яких накладено українські санкції», - підсумував Данілов.

Справа Медведчука: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб, серед яких Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Того ж дня президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку й іншому депутату від «ОПЗЖ» Тарасу Козаку.

Їх підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Козак – у розшуку.

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Автор: Вікторія Гордієнко