Будівлю обрали не випадково – у цьому мікрорайоні Полтави мешкав Герой України.

У полтавському мікрорайоні Поділ створюють мурал на честь учасника оборони Маріуполя Сергія "Волини" Волинського.

Роботи тривають вже протягом тижня, а створенням малюнку на одній з полтавських будівель займається група з трьох київських художників, повідомляє місцевий телеканал ІРТ.

Для муралу обрали фото, на якому учасник війни Росії проти України широко посміхається.

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"Відібрали дуже багато фотографій і відомі, і характерні його фото, де він у полоні. Ми вирішили, що людина весела, позитивна, як ми побачили, обрали веселу, життєрадісну, щоб усі знали, що наші герої позитивні хлопці", – розповів художник Григорій Шоком.

Будівлю також обрали не випадково – у цьому мікрорайоні захисник раніше мешкав.

"Сергій із Полтави, тут поруч ходив до школи, я вважаю, що йому буде приємно. Це дяка цій людині і таким же героям як він, він же не один такий, це тільки вдяку йому. Ми сподіваємося, що йому буде приємно побачити ось цей малюнок", – каже художник Антон Кондрашов.

Що відомо про Сергія "Волину" Волинського

Сергій Волинський – 30-річний український військовий, Герой України.

Він закінчив Кременчуцький військовий ліцей та Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. До 2014 року служив в Криму, після окупації півострова росіянам повернувся на материкову Україну і продовжив службу в Миколаєві. Брав участь в АТО у Донецькій та Луганській областях, за що отримав відзнаку президента.

Як один з командирів 36-ї окремої бригади морської піхоти Волинський брав участь в обороні Маріуполя. Разом з іншими командирами він був евакуйований з "Азовсталі" 20 травня.

21 вересня "Волина" був визволений з полону. Наразі він разом із іншими командирами оборонців Маріуполя (Денисом "Редісом" Прокопенком, Святославом "Калиною" Паламаром, Олегом Хоменком та Денисом Шлегою) перебуває у Туреччині під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Вони не зможуть повернутися до України до завершення війни.

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