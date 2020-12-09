Печерський районний суд Києва ухвалив рішення у відповідь на звернення Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, яка просила роз'яснити їй порядок виконання рішення від 04.08.2020, що стосується передачі справи суддів Окружного адмінсуду Києва від НАБУ іншому слідчому органу. Печерський суд знову підтвердив, що справа ОАСК, згідно з нормами процесуального законодавства, не може розслідуватися НАБУ. А, значить, Генпрокурор повинна негайно виконати попередні рішення і передати справу іншому органу згідно підслідності.

Про це йдеться в рішенні суду від 09.12.2020, копію якого журналістам надав адвокат суддів ОАСК Андрій Заєць, пише "Капитал".

"Ще 4 серпня Печерський суд постановив, що кримінальне провадження щодо так званих „плівок“ має бути передано іншому правоохоронному органу, оскільки інкриміновані статті не підслідні НАБУ. Надалі вказане рішення було переглянуте Київським апеляційним судом та Верховним судом, які підтвердили його законність. Замість того, щоб виконати дане рішення, генпрокурор звернулася з листом до Печерського райсуду за роз'ясненнями, як саме вона повинна його виконувати. І 9 грудня Печерський суд у відповідь на заяву Генерального прокурора Венедіктової пояснив їй, що потрібно просто виконати те рішення, яке було написано простою і чіткою мовою, і яке давно повинно було бути виконано", - розповів адвокат, показавши документи.

У новому рішенні суду зазначається, що Генпрокурор не потребує додаткових роз'яснень.

"Суд вважає, що постанова Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2020 року в частині визначення підслідності за конкретним органом або зміна підсудності роз'яснення не потребує... Зокрема, в постанові чітко зазначено, що "Національне антикорупційне бюро України не може виступати органом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а підслідність в ньому слід визначати або за слідчими органів Національної поліції, або за слідчими органів безпеки, або, виходячи зі статусу суб'єктів кримінальних правопорушень, за слідчими Державного бюро розслідувань", - наголошується там.

"Роз'яснити, що рішення Печерського районного суду від 04.08.2020 у справі №757/32221/20-к набрало законної сили з моменту його проголошення і підлягає негайному виконанню, шляхом прийняття відповідного процесуального рішення Генеральним прокурором", - підкреслюється в резолютивній частині рішення від 9 грудня.

Адвокат Заєць переконаний, що дане рішення все-таки буде виконано Генпрокуратурою, оскільки це, перш за все, в інтересах слідства.

"НАБУ не може розслідувати дану справу, тому що це порушує процесуальні норми. Якщо справа залишиться в підслідності НАБУ, надалі всі зібрані в даному кримінальному провадженні докази будуть визнані неприпустимими, оскільки зібрані неуповноваженим органом", - зазначив юрист.

Нагадаємо, в НАБУ вважають, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зиновій Холоднюк діяли в рамках злочинної організації і мали на меті захоплення держвлади. Попри те, що мова не про корупційне правопорушення, справа не була передана іншим органам, які розслідують саме злочини проти держави.

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Автор: УНІАН