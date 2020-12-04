Ірина Аллахвердієва прийшла з сумкою Niki від французького бренду Yves Saint Laurent.

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва прийшла до Верховної Ради з елітною сумкою за 52 тисячі гривень.

Про це повідомляє «Страна».

Читайте такожДепутат від "Слуги народу" Криворучкіна "засвітила" годинник за $27 тисяч - ЗМІ (фото)

Депутат прийшла з сумкою Niki від французького бренду Yves Saint Laurent (YSL). Дизайнер марки Ентоні Ваккарелло включив в колекцію сезону осінь-зима 2020 року чорну сумку цієї моделі, акцентом на якій став ремінь-ланцюжок з темного матового металу.

Вартість такої сумочки з бичачої шкіри становить 1509 євро, або майже 52 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко