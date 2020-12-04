Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва прийшла до Верховної Ради з елітною сумкою за 52 тисячі гривень.
Про це повідомляє «Страна».
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Депутат прийшла з сумкою Niki від французького бренду Yves Saint Laurent (YSL). Дизайнер марки Ентоні Ваккарелло включив в колекцію сезону осінь-зима 2020 року чорну сумку цієї моделі, акцентом на якій став ремінь-ланцюжок з темного матового металу.
Вартість такої сумочки з бичачої шкіри становить 1509 євро, або майже 52 тисячі гривень.
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