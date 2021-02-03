Національна спілка журналістів розкритикувала рішення України ввести проти медіахолдингу соратника кума Путіна Тараса Козака санкції.
Про це йдеться у заяві голови НСЖУ Сергія Томіленка.
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Ситуацію з блокуванням телеканалів він назвав «надзвичайною», а саме рішення «наступом на свободу слова».
«Політична належність українських власників, зареєстрованих в Україні ЗМІ, – не злочин. Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова», – заявив Томіленко.
НСЖУ пообіцяла поінформувати про «надзвичайну ситуацію» Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.
Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо
- Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.
- Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.
- Рішення про санкції не підтримав спікер парламенту Дмитро Разумков, який був присутній на засідання РНБО і утримався від голосування.
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