Юлія Тимошенко рветься до влади, щоб знову заробляти мільярди доларів на продажу газу.

Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук в блозі на "Ліга".

"Двічі, потрапляючи у прем'єрське крісло, ВОНА (Тимошенко, - ред.) своїми жахливо некомпетентними та корупційними діями лише руйнувала промисловість та економіку в цілому, залишаючи після себе величезні державні борги… За підсумками 2009 року Україна була світовим лідером за падінням економіки. Без всякої війни ВОНА забезпечила падіння ВВП майже на 15% і наростила держборг за період 2008-2009 років більше ніж на 20 млрд доларів", - нагадав Кушнірук.

За його словами, зараз Юлія Тимошенко намагається знову повернутись у виконавчу владу, зокрема, в добре їй відому газову сферу, та повернути корупційні схеми, які діяли в цій сфері до 2014 року.

"ВОНА вимагає повернутися до системи тарифоутворення на комунальні послуги, яке існувало до 2014 року… Слід нагадати, що система тарифів на тепло та газ, існуюча до 2014 року, формувала величезну корупцію та фантастичні збитки Нафтогазу, підприємств теплокомуненерго, які потім покривалися за державний рахунок", - зазначив Кушнірук.

Він пояснив, що різниця між цінами на газ для населення та комерційних споживачів щороку давала можливість “заробляти” більше мільярду доларів власникам приватних облгазів, адже вони списували на споживання населенням значно більший обсяг газу ніж було насправді, а різницю продавали комерційним споживачам у багато разів дорожче.

"Лише у 2009 році на покриття збитків Нафтогазу з держбюджету було виділено у доларовому еквіваленті більше 3 мільярдів доларів. При цьому ще залишаючи величезні суми боргів Нафтогазу перед Газпромом. Збитки ці виникали внаслідок різниці цін на газ, за якими Нафтогаз зобов'язували передавати його облгазам та підприємствам теплокомуненерго для потреб населення, до речі, навіть без гарантій отримання від них повної оплати, та цінами, за якими сам Нафтогаз купував у Газпрому по сумнозвісним газовим контрактам "Тимошенко-Путін", - нагадав Кушнірук.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно змінювати газового постачальника, обираючи кращі умови, зокрема, найнижчу ціну на газ.

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Автор: УНІАН