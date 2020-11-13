Лукашенко пропонує продовжити проведення в Мінську зустрічей ТКГ, але не виключає й варіант відмови від Мінського майданчика.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує продовжити проведення в Мінську зустрічей Тристоронньої контактної групи з урегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ Білорусі і ближнього зарубіжжя, повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко вважає, що Мінськ був і залишається "зручним у багатьох сенсах майданчиком для проведення переговорів ТКГ".

"А де ви знайдете кращий майданчик? У Нур-Султан полетите? Це далеко. Незрозуміло, навіщо. Напевно, не дуже зручно. А тут - трикутник Київ - Москва - Мінськ. Година - і ви тут, переговорили, розлетілися", - сказав він.

Крім того, Лукашенко переконаний, що в Мінську можливе обговорення "не лише українського порядку, але також і актуальних питань тристоронніх взаємовідносин Білорусі, України й Росії".

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Разом з тим він не виключає також варіанту відмови від мінського майданчика.

"Ми вас усім необхідним забезпечуємо - тільки домовляйтеся. Але якщо не хочете - не треба. Баба з воза - коням легше. Не хочете - не приїжджайте", - підсумував Лукашенко.

Переговори ТКГ в Мінську

На тлі подій у Білорусі Леонід Кравчук допустив, що переговори по Донбасу можуть перенести з Мінська в інше місце.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить сенсу переносити з Мінська переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для питання про можливе перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі з Мінська зараз не час.

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Автор: Тамара Отовська