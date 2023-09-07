Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.
За словами Трампа, Путін не наважився би на такий крок, якби у головному кріслі в Білому домі сидів він. Також Трамп дав зрозуміти, що, якби він був президентом США, то його б не цікавили китайсько-тайванські стосунки, передає The Washington Examiner.
"Україна така сумна. Кожного разу, коли я чую про це, це була війна, і я знав, що це зіниця ока Путіна. Він би ніколи цього не зробив, якби вибори не були сфальсифіковані, наші вибори. Вони були сфальсифіковані та вкрадені. Якби ці вибори не були сфальсифіковані, якби я був президентом, зараз у вас були б мільйони живих людей. Але вони мертві", - сказав Трамп.
Трамп не зміг пояснити, як його перемога на виборах 2020 року забезпечила би мир в Україні. Єдиний спосіб зупинити російську війну - це погрожувати Москві військовим втручанням США. Видається дуже малоймовірним, щоб Трамп здійснював би такі погрози.
Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо
Раніше Трамп заявляв, що Україні варто було б відмовитися від Криму і дати Росії гарантії невступу в НАТО.
Потім Трамп припустив, що він міг би домовитися з Путіним і віддати Росії російськомовні регіони України.
Також 45-й президент США виступив проти рішення передати Україні західні танки, адже це може спровокувати, на його думку, ядерну війну.