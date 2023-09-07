Дональд Трамп знову заявив, що у нього вкрали перемогу на президентських виборах 2020 року.

Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

За словами Трампа, Путін не наважився би на такий крок, якби у головному кріслі в Білому домі сидів він. Також Трамп дав зрозуміти, що, якби він був президентом США, то його б не цікавили китайсько-тайванські стосунки, передає The Washington Examiner.

"Україна така сумна. Кожного разу, коли я чую про це, це була війна, і я знав, що це зіниця ока Путіна. Він би ніколи цього не зробив, якби вибори не були сфальсифіковані, наші вибори. Вони були сфальсифіковані та вкрадені. Якби ці вибори не були сфальсифіковані, якби я був президентом, зараз у вас були б мільйони живих людей. Але вони мертві", - сказав Трамп.

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Трамп не зміг пояснити, як його перемога на виборах 2020 року забезпечила би мир в Україні. Єдиний спосіб зупинити російську війну - це погрожувати Москві військовим втручанням США. Видається дуже малоймовірним, щоб Трамп здійснював би такі погрози.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Раніше Трамп заявляв, що Україні варто було б відмовитися від Криму і дати Росії гарантії невступу в НАТО.

Потім Трамп припустив, що він міг би домовитися з Путіним і віддати Росії російськомовні регіони України.

Також 45-й президент США виступив проти рішення передати Україні західні танки, адже це може спровокувати, на його думку, ядерну війну.

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