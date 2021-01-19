У Конституційному Суді України заявляють, що слідчі Державного бюро розслідувань не мають повноважень повідомляти про підозру судді КСУ.
Про це повідомили у прес-службі КСУ, коментуючи ситуацію у зв’язку з недопущенням працівниками Управління державної охорони голови КСУ Олександра Тупицького до будівлі Суду.
«Відповідно до частини девʼятої статті 24 Закону України «Про Конституційний Суд України», судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Це робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб», - йдеться у коментарі.
У КСУ додають, що у звʼязку з цим викликає «подив і занепокоєння» інформація, оприлюднена на сайті Державного бюро розслідувань, про те, що «…слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його голови, 28 грудня 2020 року у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».
У КСУ також заявили, що не відповідає дійсності інформація про те, що слідчими ДБР вживаються заходи для забезпечення виконання указу президента України від 29 грудня 2020 року, згідно з яким Олександр Тупицький «протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді Конституційного Суду та його голови та перебувати в приміщенні даного суду». «Виходячи зі змісту указу президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» № 607/2020, Тупицький О.М. відсторонений від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці. Таке відсторонення не позбавляє його статусу судді Конституційного Суду України і його голови», - йдеться у коментарі.
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Конституційна криза в Україні
- 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".
- Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.
- Офіс генпрокурора сьогодні, 28 грудня, направить клопотання президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.
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