НАТО ніколи не піде на поступки у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності усіх держав в Європі, в тому числі України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте такожЗеленський прокоментував блокування Німеччиною та Нідерландами постачання зброї для України"Ми не підемо на поступки щодо права України обирати свій власний шлях. Ми не підемо на поступки щодо права НАТО захищати і обороняти усіх країн-членів, і ми не підемо на поступки щодо того факту, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе для нас і України", - заявив Столтенберг.

Він сказав, що Україна як суверенна держава і НАТО як альянс 30-ти демократій мають право тісно співпрацювати.

"Наша співпраця з Україною є оборонною. Вона жодним чином не є загрозою для Росії. Агресором тут є Росія. Це Росія використала воєнну силу проти України, незаконно анексувала частину України, Крим у 2014 році, і продовжує дестабілізувати схід України. І тепер ми бачимо значне і сильне воєнне нарощення в Україні і біля неї за участі боєздатних військ, бронетанкових підрозділів, бойових танків і великої кількості сучасного обладнання. І це насправді є абсолютно необґрунтованим та підриває безпеку України, але і також безпеку Європи", - сказав Столтенберг.

Читайте такожРосія створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років - президент ЛитвиУ цьому зв'язку генеральний секретар Альянсу заявив, що саме Росія має змінити поведінку і курс.

"І тривожним є те, що це модель поведінки, яку ми бачили впродовж багатьох років, коли Росія вторглася у сусідні країни, - у Грузію й Україну, коли Росія порушила ключові угоди з контролю над озброєннями", - сказав Столтенберг.

Він сказав, що НАТО закликає Росію змінити цю поведінку і знизити напруження.

Також Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не піде на поступки у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності усіх держав в Європі, в тому числі України.

Нагадаємо, також Столтенберг повідомив, що в Альянсі не спостерігають ознак припинення Росією нарощування військ біля кордону України.

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Автор: Віталій Саєнко